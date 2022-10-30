Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"

Kemal Yıldız: Bence en önemli olan anlaşabilmek. Banu'nun her şeyini seviyorum. İlk gördüğüm an aşık oldum. çok güzel bir karakteri var kalbi, güzelliği var. Aşık olunca insan yaşa bakmıyor. Dünyada sevdiğim tek kadın oldu. En çok güzel görüşü var, mutluluk saçan bir enerjisi var. Bizi Allah karşılaştırdı. Öyle bir anda karşılaştırdı ki arasak birbirimizi bulamazdık.