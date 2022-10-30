Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"

Türk sinemasının Afrodit'i güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, yeni bir aşka yelken açmıştı. Banu Alkan son olarak kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu.
Kemal Yıldız'a büyük bir aşkla bağlanan Banu Alkan'dan müjdeli haber geldi. Banu Alkan nişanlısı Kemal Yıldız'la ilkbaharda evleniyor.
İlk kez yan yana kamera karşısına geçen çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.
Kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım giden Banu Alkan, "20 bin fitteyim sürekli" dedi ve sevgilisine olan aşkını haykırdı.
Afrodit bombaları peş peşe sıraladı. Reklam mı dediler, birkaç güne son bulur dediler, yan yana gelmez dediler ancak Banu Alkan ile Kemal Yıldız ilk kez birlikte röportaj verdi. "Kralım geldi ve yan yanayız..." diyen Banu Alkan, ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu
"Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
Adeta düşman çatlatan ikili, tanışma hikayelerini anlatırken, aralarındaki yaş farkıyla ilgili çıkan haberleri de değerlendirdi.
Kemal Yıldız: Evlilik ilkbahara doğru şu an hazırlık içindeyiz. Güzel hazırlanmak için biraz zaman istiyoruz.
Banu Alkan: Kemal İstanbul istiyor. Düğünü halka açık Apollon Tapınağı'nda istiyorum. Kabarık gelinlik istiyorum. Aşkımdan 20 bin fitteyim sürekli.
"Aklına aşığım"
Banu Alkan: Kemal 44 yaşında. Ben daha bebeğim bebek. Büyümem, büyümedim, büyümeyeceğim. Çok mutluyum çünkü ben Kemal'i ilk tanıdığımda aklına aşık oldum. Çok yakışıklı adam tamam ama aklına aşığım.
Kemal Yıldız: Bence en önemli olan anlaşabilmek. Banu'nun her şeyini seviyorum. İlk gördüğüm an aşık oldum. çok güzel bir karakteri var kalbi, güzelliği var. Aşık olunca insan yaşa bakmıyor. Dünyada sevdiğim tek kadın oldu. En çok güzel görüşü var, mutluluk saçan bir enerjisi var. Bizi Allah karşılaştırdı. Öyle bir anda karşılaştırdı ki arasak birbirimizi bulamazdık.