Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bora Edin ve eşi Hülya Çoban Edin'den üzücü haber geldi. Bora Edin eşinden tek celsede boşandı. Çiftin 5 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. İşte detaylar...

Sporcu Bora Edin adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Bora Edin, 2017 yılında psikoterapist Hülya Çoban Edin ile evlenmişti. 5 yıl önce nikah masasına oturan çiftin, bu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.