Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Sporcu Bora Edin adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Bora Edin, 2017 yılında psikoterapist Hülya Çoban Edin ile evlenmişti. 5 yıl önce nikah masasına oturan çiftin, bu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.
Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı.
Duruşma öncesi uzun uzun konuşan Hülya Çoban Edin ve Bora Edin, hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi.
VELAYET ANNEYE VERİLDİ
5 yıllık evlilik, yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.