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Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:54

Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!

Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bora Edin ve eşi Hülya Çoban Edin'den üzücü haber geldi. Bora Edin eşinden tek celsede boşandı. Çiftin 5 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. İşte detaylar...

Sporcu Bora Edin adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Bora Edin, 2017 yılında psikoterapist Hülya Çoban Edin ile evlenmişti. 5 yıl önce nikah masasına oturan çiftin, bu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.

Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Bora Edin ve eşinden üzücü haber geldi. Bora Edin 5 yıllık eşinden tek celsede boşandı.

Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı.

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Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Duruşma öncesi uzun uzun konuşan Hülya Çoban Edin ve Bora Edin, hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

VELAYET ANNEYE VERİLDİ
5 yıllık evlilik, yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.

Bora Edin boşandı! Survivor Bora’nın 5 yıllık evliliği bitti!

Bora Edin, çocuğu için aylık 5 bin lira nafaka ödeyecek.

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Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
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