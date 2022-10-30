Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.
15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi.
Ancak ünlü çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. İkili yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
Çift, beş aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı. Tek celsede boşanan ikili, duruşmaya katılmamış, çifti avukatları temsil etmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, bir kozmetik markasının yüzü olan ve yeni reklam filminden bazı kareleri geçenlerde sosyal medyada paylaşan Hadise, firmayla 10 milyon liraya anlaşma imzalamış.