Haberler Günaydın Haberleri Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise'den milyonluk anlaşma!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 16:49 Son Güncelleme: 30.10.2022 16:58

Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise'den milyonluk anlaşma!

Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini sır gibi sakladıkları bir düğün ile vuslata erdirmişti. Ancak çift, beş aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Hadise'nin boşanma sonrası işleri açıldı. Bir kozmetik markasının yüzü olan Hadise, firmayla milyonluk anlaşma imzaladı. İşte ağızları açık bırakan rakam...

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi.

Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Ancak ünlü çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. İkili yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Çift, beş aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı. Tek celsede boşanan ikili, duruşmaya katılmamış, çifti avukatları temsil etmişti.

Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini noktalayan Hadise'nin boşanma sonrası işleri açıldı.

Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir kozmetik markasının yüzü olan ve yeni reklam filminden bazı kareleri geçenlerde sosyal medyada paylaşan Hadise, firmayla 10 milyon liraya anlaşma imzalamış.

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise’den milyonluk anlaşma!

Farklı sektörlerdeki firmaların da yakın markaja aldığı ünlü şarkıcıya şu sıralar çok sayıda teklif geliyormuş.

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma sonrası işleri açıldı! Hadise'den milyonluk anlaşma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA