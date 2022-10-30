Haberler Günaydın Haberleri Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:01 Son Güncelleme: 30.10.2022 07:04

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, çocukluk yıllarına dair ilginç açıklamalarda bulundu. "Bizim varlık içinde büyüdüğümüzü sanıyorlar" diyen Tolga, çocukluk yıllarının zorluklarla geçtiğini söyledi: "Orta sınıf denecek bir ailede büyüdüm. Büyüme çağlarında ailemin maddi imkanları kısıtlıydı. Ortaokul sıralarında birkaç ay elektriğimizin kesik olduğunu ve karanlıkta kaldığımızı hatırlıyorum. Çok fazla bebeğim olmadı. Hatta bana oyuncak alındığını da hatırlamıyorum." Günaydın köşe yazarı Merve Yurtyapan, bugünkü köşesinde Ayşe Tolga'yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, 10 parmağında 10 marifet olan isimlerden. Oyunculuğunun yanı sıra, moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında programlar yaptı, kitaplar yazdı ve sağlıklı yaşam üzerine birçok seminer verdi. Kendini geliştirmeyi amaç edinen Tolga'nın geçtiğimiz günlerde bir hayranının kendisine yönelttiği soruya verdiği cevap ilgimi çekti.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ünlü oyuncuya "Nasıl bir aileden geldiniz? Yaptığınız etkinlikler, aldığınız eğitimler, katıldığınız workshoplar için çok para lazım herhalde" şeklinde bir yorum geldi. Tolga ise bu noktada hayat hikayesinden bahsetti.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarında çektikleri sıkıntıları şöyle anlattı: "Hiçbir şey için çok para gerekmiyor. Yaptıklarımı yapabilmek için kendime bolluk ve bereket yaratıyorum.

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Orta sınıf denecek bir ailede büyüdüm. Büyüme çağlarında ailemin maddi imkanları da çok yoktu. Ortaokul sıralarında birkaç ay boyunca elektriğimiz kesik olduğunu ve karanlıkta kaldığımızı hatırlıyorum.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Çok fazla oyuncak bebeğim olmadı. Hatta bana hiç oyuncak alındığını da hatırlamıyorum.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ailem bize ellerinden geldiğince iyi eğitim vermeye çalıştı. Kitap aldılar, bilmenin, öğrenmenin önemine vurgu yaptılar."

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Aslında ekranda gördüğümüz kişilerin bugünlere nasıl geldiğini birçoğumuz bilmiyoruz. Sadece gördüğümüz kısmıyla ilgileniyoruz. Bu parıltılı yaşamların altında büyük dramlar da var.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ünlüler için her zaman her şey tozpembe olmamış. Bulundukları noktalara gelebilmek için çok uğraş vermişler.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Şu anki kariyerlerine ulaşabilmek için çok büyük sınavlardan geçenler de var, tırnaklarıyla kazıyarak, yakınlarının desteğini alıp şansı daha sonra açılan da. Birçoğu yaşadıkları bu güzel hayata gelene kadar çok büyük maddi zorluklar yaşamış.

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ancak azmedip kariyerlerini şekillendirmiş ve hâlâ şöhretini koruyan, iyi projelerde yer alan isimlerden biri olmuşlar.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ayşe Tolga da çocukluk yıllarında bolluk içinde büyüyenlerden biri değil. Ama yaşadığı her şeyden olumlu bir sonuç çıkarmayı bilmiş. Şimdi de herkese pozitif düşünceyi aşılamaya çalışıyor.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

BABA DESTEĞİ ÖNEMLİ

Tolga'nın 25 yaşında babasını kaybetmesi hayatındaki kırılma noktalarından biri olmuş.

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Ünlü oyuncu, "Babamı çok erken yaşta kaybettim ama bugünkü Ayşe olmamda babamın çok büyük katkısı var.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Özellikle babasından destek gören kız çocukları ilerleyen yaşlarda çok başarılı oluyor diye düşünüyorum" diyor.

Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Olumsuzluklardan nasıl uzaklaştığını da şöyle anlatıyor: "Beni aşağı çekecek insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Üzülmek yerine hayatta mutlu olmayı seçmemiz gerektiğine inanıyorum."

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Birçoğumuz hayatın zorlukları karşısında karamsarlığa düşüyoruz. Belki de Ayşe Tolga gibi olumlu düşünmeye odaklandığımızda hayatımızdaki güzelliklerin daha çok farkına varacağız...

Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
Yatırım Kararına Magnus'un Robotu Danışmanlık Yapıyor
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Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!
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