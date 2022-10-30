Elektriğimiz kesildi birkaç ay karanlıkta kaldık! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’dan dikkat çeken açıklamalar!

Şu anki kariyerlerine ulaşabilmek için çok büyük sınavlardan geçenler de var, tırnaklarıyla kazıyarak, yakınlarının desteğini alıp şansı daha sonra açılan da. Birçoğu yaşadıkları bu güzel hayata gelene kadar çok büyük maddi zorluklar yaşamış.