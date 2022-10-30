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Giriş Tarihi: 30.10.2022 08:38 Son Güncelleme: 30.10.2022 09:17

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İbrahim Tatlıses'in de arasında olduğu minibüste bulunan 8 kişi, kamyonet sürücüsünden şikayetçi olmayınca savcılık soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 25 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi'ne seyreden içerisinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerleyen kamyonet hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan kayarak şarampolde kayalıklara sıkışırken kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı.

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İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Tatlıses'in sıkıştığı minibüs ise halatlara bağlanarak vinç yardımıyla yola çıkarıldı. Tatlıses ve diğer yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

SOLUĞU SAHNEDE ALDI: ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI

Alçılı ayağıyla hastaneden taburcu olan Tatlıses ertesi gün soluğu sahnede almıştı. Tatlıses, "Yüce Allah yine bir kıyak geçti.

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki. Bize çok dua ediyorsunuz.

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İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim" açıklamasında bulunmuştu.

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

TATLISES ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM DEDİ DOSYA KAPANDI

Kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, minibüste bulunan İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 8 kişinin ifadesini aldı.

İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Alınan beyanlarda, kamyonet sürücüsü şüpheli Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

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İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!

Savcılık, şüphelinin eyleminin 'taksirle yaralama' suçuna girdiğini, bu eylemin de şikayete tabi olduğunu belirterek tarafların birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

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İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden dönmüştü! O kaza ile ilgili flaş gelişme!
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