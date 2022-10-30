Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"

Melike Şahin kimdir?

Melike Şahin, 18 Nisan 198'da İstanbul'da doğdu. Aslen Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuar ile bir süre konserler verdi.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.