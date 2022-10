Mucize alet Karaca Air Pro Cook teknoloji yazarını iyi bir aşçı yapar mı?

Uzun bir süredir sosyal medya hesaplarında Airfryer diye mucize bir aletten söz ediliyor. Özellikle kadınlar sağlıklı, hızlı ve pratik yemek yapmak için Airfryer kullandığı sofraları paylaşıyor. Ayrıca bu ürünün yüzde 33 elektrik tasarrufu sağladığının da altı çiziliyor. Önce şüpheyle yaklaştım. Karadenizli aile ama Adana'da büyüyen biri olarak geniş bir damak lezzetine sahibim. Ancak Antakyalı eşim sayesinde damak lezzeti konusunda daha büyük bir sıçrama yaptığımızı söyleyebilirim. Sadece lezzet değil, görsel olarak da sıçrama yaptık. Antakya'yı ben Antep kadar et, Ege kadar güzel ot yenen bir hazine olarak gördüm. Medeniyetlerin, dillerin, dinlerin buluştuğu yerde mutfak da zengin oluyor. İşte bu zenginlikte benim payım bulunsun istedim ve mutfağa girmeye karar verdim.Ancak sağlıklı yeme kültürü pandemiyle birlikte doruk noktasına ulaştı. Airfryer mucizesini görünce sağlıklı yemekler yapma konusunda bana da bir cesaret geldi. Tamam bir mucize yaratamam belki ama yine de güzel bir şeyler denerim. Hem lezzetli hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği, Air Pro Cook'u denemeye karar verdim. Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer'ın, koyu siyah yani Space Gray modelini kullandım.Eşim biraz korku ve şaşkınlıkla "Ortalığı dağıtma yeter" dedi. Bu durumu basit bir tehditle savuşturdum. Bir kere Air Pro Cook her türlü gıdayı hazırlayan mucize bir alet. Sağlıklı kızartmalar, ev yoğurdu, sebze-meyve kurutma, fırın ve ızgara lezzetlerinin yanı sıra sulu yemek de yapabilen Karaca Air Pro Cook, tüm lezzetleri Less Fat Technology ile sadece bir kaşık yağ kullanarak hazırlıyor.Akıllı telefonların Siri, Android Asistan, Amazon Alexa gibi asistanları olur da mucize aletlerin olmaz mı? Bu cimcime Air Pro Cook her aşamada kullanıcısını konuşarak bilgilendiriyor. Benim gibi mutfak acemisi olanlar için her adımda sesli bilgi veriyor. Acemi dostu olduğu için hata yapmamızı engelliyor.4 litre hacmi ile aile yemekleri ve arkadaşlarınızı ağırlamak için yeterli.Gelelim işin teknolojisine. Circulation Air Tech'in yukarıdan aşağıya hareket eden sıcak hava akımı teknolojisi ile yemeğinizin her noktasını eşit kıvamda pişiriyor. yemeğin hızlı pişmesini de sağlıyor. Benim yüzümü kara çıkarmadı. Yani kötü fotoğrafçıları da Instagram'da usta gibi gösteren yeteneklere sahip. Akıllı telefonda arka planı bulanıklaştırıp portre modu çekim yapmanızı sağlayan yazılım gibi pişirme teknolojisi de sizi acemice yapılmış hatalardan kurtarıyor. Yemeklerinizi yeniden ısıtmak istediğinizdeyse ısıtma özelliğini kullanabiliyorsunuz.Pandemi döneminde evde ve mutfakta geçirilen zaman arttı. Ancak insanlar pandemi döneminde aldıkları kiloları sağlıklı beslenerek yakmaya çalışıyor. Artık mutfakta sağlıklı yemekler pişirmek için zamandan ve mekandan tasarruf etmek gerekiyor. Daha az yer kaplayarak, daha az sürede sağlıklı gıdalar pişirmek Airfryer mucizesinin temel sebebi. Her adımda bilgilendirerek acemiye bile kullanma şansı sunuyor.Balkabağı, zeytinyağı, limon, yeşil soğan, yumurta vs derken ortalığı epey de kirletmişim. Bulaşık makinesinde yıkanmasını sağlayan Easy Wash Tech ile enerjinizi temizliğe değil, yepyeni tarifler keşfetmeye ayırabiliyorsunuz. Böylece ortalığı fazla kirletmeden lezzetli ve sağlıklı bir şeyler yapabiliyorsunuz. En güzel taraflarından biri de ortalığı çok kirletmemi engelleyen aletin tüm malzemeyi kompakt şekilde içinde toplaması. Demek dedikleri kadar varmış.Sevgili eşim Mediha fotoğrafları çekti, etrafı dağıtmama ses etmedi. Sadece müstehzi şekilde gülerek olayları izledi. Yemek yapımına müdahil olmadan duramadı. Ayrıca görsel olarak da sonuna kadar destekledi. Kısacası her mutfak acemisinin yanında mutlaka yetenekli sevgiliye ihtiyaç var. Kendinize o kadar da güvenmeyin. İyi malzeme seçmek, iyi sunum yapmak yemeğin lezzetini yiyenin iştahını önemli ölçüde etkiliyor.