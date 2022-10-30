Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun ve Selma Güneri, önceki gece ilk kez bir tiyatro sahnesini paylaştı. Tiyatro Ak'la Kara'da promiyeri gerçekleşen 'Muhteşem İkili' adlı romantik komedi oyununun öncesinde sorulara yanıt veren Selma Güneri, "Yıllar sonra çok farklı bir iş yapıyoruz. 'Ediz Hun tiyatro yapacağız' dedi ve yola başladık" dedi. Güneri, "Ediz beni aradığında 'Nasıl yapacağım?' diye çekindim aslında. Ama bu gece serüvenimiz başladı. Ediz'le gurur duyuyorum. Tiyatro kararı çok zordur ve disiplin ister. Hataya yer yoktur. Ezberlemek yetmiyor. En doğal şekilde aktarmak da lazım" diye konuştu. Tiyatro oyununda ilk kez bir arada oynayan olan Ediz Hun ve Selma Güneri, "Tiyatro sahnesinde ilk kez birlikte olacağız ama 2009 yılında bir sinema projesinde beraberdik. Çok da uzun zaman olmamış. Sürekli görüşüyoruz da zaten" dediler.