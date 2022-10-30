‘Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi’

Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor. Cumhuriyetin 99'uncu yılına armağan olacak TOGG dün banttan indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki yerli otomobil fabrikasından inen yerli otomobil TOGG sanat camiasında da yankı uyandırdı. TOGG'un kendileri için ne ifade ettiğini ünlü isimlere sorduk. İşte sanat camiasının, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında yorumları:TOGG, benim için gurur verici, heyecan verici bir oluşum. Heyecanla bekliyorum, almak için sabırsızlanıyorum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim...Gerçekten çok merakla bekliyorum. Türkiye için heyecan ve gurur verici. Başarılı olacağından şüphem yok. Bende alıp keyifle kullanacağım.Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemize hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık çok yaygın. Ayrıca beni en çok etkileyen kısım sadece 30 dakikada aracın şarjının yüzde 80'inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabii... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum.Olmaz denilen her şeyi yapan bir ülkenin vatandaşı olmaktan son derece gurur duyuyorum. Bu güzel ülkenin insanları yeter ki bir olsunlar. O zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. TOGG arabamız milletimize hayırlı, uğurlu olsun.TOGG bizim için çok kıymetli ve değerli çünkü kendi markamız ve dünyadaki diğer otomobil markalarıyla yarışabileceğimiz için bir müzisyen olarak çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir markayı yaratan, emeği geçen herkese, tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.TOGG muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim.TOGG'un üretime geçmesi çok heyecan verici. Şimdiden yabancı pazarın merakla beklediği TOGG ülkemize daha nice başarıların önünü açacağı inancındayım. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.