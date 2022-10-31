Haberler Günaydın Haberleri Ayça Erturan kızı Nova'nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 19:13 Son Güncelleme: 31.10.2022 19:13

Ayça Erturan kızı Nova'nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

Ayça Erturan kızı Nova’nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, kızı Nova'yı bir sene önce bugün kucağına aldı. Anneliği tadan Ayça Erturan, kızı Nova'nın doğum gününe özel bugün bir paylaşımda bulundu. Kızının doğum gününe özel bir video hazırlayan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. İşte ayrıntılar!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, kızını kucağına aldı.

Ayça Erturan kızı Nova’nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

Bir sene önce bugün kızı Nova'yı kucağına alan ünlü oyuncu, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Ayça Erturan kızı Nova’nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

DUYGUSAL KUTLAMA!

Kızının doğum gününe özel bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, mutluluğunu dile getirdi.

Ayça Erturan kızı Nova’nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

KIZININ BİRİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI!

Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Ayça Erturan kızı Nova'nın doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı | Video

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Ayça Erturan kızı Nova'nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!
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