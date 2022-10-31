Ayça Erturan kızı Nova’nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, kızını kucağına aldı.
Bir sene önce bugün kızı Nova'yı kucağına alan ünlü oyuncu, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
DUYGUSAL KUTLAMA!
Kızının doğum gününe özel bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, mutluluğunu dile getirdi.
KIZININ BİRİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI!
Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyuncu Ayça Erturan kızı Nova'nın doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı | Video