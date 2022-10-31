Ayça Erturan kızı Nova’nın 1’inci yaş gününü kutladı! İşte Ayça Erturan’ın kızına özel o doğum günü paylaşımı!

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, kızı Nova'yı bir sene önce bugün kucağına aldı. Anneliği tadan Ayça Erturan, kızı Nova'nın doğum gününe özel bugün bir paylaşımda bulundu. Kızının doğum gününe özel bir video hazırlayan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. İşte ayrıntılar!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, kızını kucağına aldı.