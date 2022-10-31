Bu şarkı kendi değerini bilen kadınlara!

İlk single'ı "Aşk Olsun" ile yakaladığı iddialı çıkışı "Dumbala" ile sürdüren Ayla Balyemez, müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine bir single daha hazırladı. Balyemez bu kez Latin ve Afro pop melodileri taşıyan eğlenceli bir şarkıya hayat verdi. Sözü Gülsen Karatoprak'a, müziği Volga Tamöz'e ait "Señorita" (Hanımefendi), 28 Ekim Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak.

DİŞİLİĞİNİ KABUL EDEN KADINLARIN ŞARKISI

Ayla Balyemez'in "Kendi değerini bilen, dişiliğini iyi ve kötü yanlarıyla kabul edenlerin şarkısı" diye tanımladığı "Señorita"nın yapımcılığını EU Medya ile Esra Uslu ve 22 Production ile Volga Tamöz üstlendi. Şarkının klibi ise Hakan Sözmen'in yönetmenliğinde çekildi. Ayla Balyemez'in güzelliği ve kıyafetleriyle damga vurduğu klip, 28 Ekim'de şarkının çıkışıyla birlikte yayına girecek.