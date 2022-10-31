Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği ve başrollerinde Funda Eryiğit, Nur Sürer, Fatih Artman, Olgun Şimşek, Okan Yalabık, Ayça Bingöl, Yılmaz Erdoğan gibi usta isimlerin yer aldığı Cici filmi seyirciyle buluştu.
Oyuncu kadrosuyla çok konuşulan film, sosyal medyada büyük ses getirdi.
Cici filmi, 1980'li yıllarda İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bir ailenin hayatını konu alan yeni bir Netflix filmidir. Aile, yaşadıkları acı bir kaybın ardından, yıllarca yaşadıkları yerden ayrılıp, şehre göç etmeye karar vermişlerdir.
Aradan geçen 30 yılın ardından ise geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde aile, yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmışlardır.
Son olarak Hekimoğlu ve Azizler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Okan Yalabık Cici filmiyle ekranlara döndü.
Filmde Kadir karakterine can veren Okan Yalabık, kendi yaşamının filmini çeken bir yönetmeni canlandırıyor.
Başarılı oyuncu, alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.