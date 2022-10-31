Haberler Günaydın Haberleri Cici filminin Kadir'i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:49 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:29

Cici filminin Kadir'i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü oyuncu Okan Yalabık, başrollerinde Nur Sürer, Fatih Artman, Olgun Şimşek, Funda Eryiğit, Ayça Bingöl ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı Netflix'in Cici filmiyle ekrana döndü. Filmde Kadir karakteriyle boy gösteren Okan Yalabık, aldığı kilolarla görenleri şaşırttı. Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı.

Yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği ve başrollerinde Funda Eryiğit, Nur Sürer, Fatih Artman, Olgun Şimşek, Okan Yalabık, Ayça Bingöl, Yılmaz Erdoğan gibi usta isimlerin yer aldığı Cici filmi seyirciyle buluştu.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Oyuncu kadrosuyla çok konuşulan film, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Cici filmi, 1980'li yıllarda İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bir ailenin hayatını konu alan yeni bir Netflix filmidir. Aile, yaşadıkları acı bir kaybın ardından, yıllarca yaşadıkları yerden ayrılıp, şehre göç etmeye karar vermişlerdir.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Aradan geçen 30 yılın ardından ise geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde aile, yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmışlardır.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Son olarak Hekimoğlu ve Azizler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Okan Yalabık Cici filmiyle ekranlara döndü.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Filmde Kadir karakteriyle beğeni toplayan Okan Yalabık'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Filmde Kadir karakterine can veren Okan Yalabık, kendi yaşamının filmini çeken bir yönetmeni canlandırıyor.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Film için aldığı kilolarla bambaşka birine dönüşen Okan Yalabık'ı görenler tanımakta zorlandı.

Cici filminin Kadir’i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!

Başarılı oyuncu, alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Cici filminin Kadir'i Okan Yalabık aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı!
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