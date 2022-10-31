‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 'Barış' dediği için tutuklandığını iddia etmesine, 'O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır, GÜNAYDIN'a konuştu:■ Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejimine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda. İstisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı. Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi. Fakat yönetmen Özcan Alper'in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyarak, 'Sırf barış dediği için şuan hapiste olan' cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah'tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK'ya iftira attı. Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı.■ Sektörde ağırlıklı olarak bu tip insanlar var. Bir de kalkıp içinden geçtiğimiz bu karanlık günler diye açıklama yapıyorlar. Suriye gibi, Ukrayna gibi başımıza bombalar mı yağıyor? Son teknolojiyle hayata geçirilen AKM'de bu konuşmayı yapıyorsun, insan biraz utanır. Esas bunların zihninin içi karanlık. Bu kadın, Amerika ülkemize saldırsın diye bilinçli bir şekilde bu söylemi kullandı. Bu zihniyetlere prim verilmesin artık.■ Salondan çıktıktan sonra sunucu 'zıpçıktı' diye bir laf söylemiş. Sana mı kaldı bu işlerde taraf tutmak. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bunun şahsi reklama dönüşüyor algısından çok korkuyorum.■ Salon karşı tarafı destek mahiyetinde alkışladı. Salonu terk ettim ama kaçtı gitti demesinler diye bekledim. Kavga için beklemedim. Ola ki birinin anlatacak bir sözü var diye. Kapıdan çıkan bana sarılıyor. Duygularımıza tercüman oldun diye. İçeride niye destek vermediniz? Ben niye tek kaldım içeride? Bu adamlar PKK'yı bile elleri patlarcasına alkışlarken sen neredeydin? Salonu terk etseydin, tepkini koysaydın. Dışarıda tebrik edenlere de tepkimi gösterdim.