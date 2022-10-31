Haberler Günaydın Haberleri Kurtlar Vadisi'nin efsane Pala'sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit"
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:40 Son Güncelleme: 31.10.2022 09:52

Kurtlar Vadisi'nin efsane Pala'sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit"

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor. Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı, son halini takipçileriyle paylaştı. Yüksel Arıcı'nın yıllar içindeki değişimini görenleri şaşırttı.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, hala izleniyor. Tüm karakterleri hafızalarda yer edinen dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizide ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yüksel Arıcı'nın simsiyah saçları ve gençliğinden eser kalmadı.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Vadi'ye en iyi adamları Bedir ve Faruk'la giren ve sadece birkaç bölüm oynayabilen Pala yani Yüksel Arıcı'nın son hali sevenlerini şaşırttı.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Saçları ve bıyıkları beyazlayan ve biraz da kilo alan Arıcı'nın son hali, ''Yıllar acımamış'' dedirtti.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Pala, son olarak gittiği Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaşım yaptı.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Yüksel Arıcı, sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, şampiyonluk kutlamalarında çekilen o fotoğrafıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Paylaşıma, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede" şeklindeki yorumlar yağdı.

Kurtlar Vadisi’nin efsane Pala’sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit

Yüksel Arıcı, şimdilerde müstakil evinde sıradan bir hayat yaşıyor.

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Kurtlar Vadisi'nin efsane Pala'sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit"
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