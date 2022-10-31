Kurtlar Vadisi'nin efsane Pala'sı oyuncu Yüksel Arıcı son halini paylaştı! "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit"

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, hala izleniyor. Tüm karakterleri hafızalarda yer edinen dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizide ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yüksel Arıcı'nın simsiyah saçları ve gençliğinden eser kalmadı.
Vadi'ye en iyi adamları Bedir ve Faruk'la giren ve sadece birkaç bölüm oynayabilen Pala yani Yüksel Arıcı'nın son hali sevenlerini şaşırttı.
Saçları ve bıyıkları beyazlayan ve biraz da kilo alan Arıcı'nın son hali, ''Yıllar acımamış'' dedirtti.
Pala, son olarak gittiği Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaşım yaptı.
Yüksel Arıcı, sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, şampiyonluk kutlamalarında çekilen o fotoğrafıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Paylaşıma, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede" şeklindeki yorumlar yağdı.