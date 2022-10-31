Haberler Günaydın Haberleri Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! "Oğluşumla ilk doğum günü"
Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:19 Son Güncelleme: 31.10.2022 12:59

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! "Oğluşumla ilk doğum günü"

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! Oğluşumla ilk doğum günü

Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, şimdilerde İlk kez anne olmak için gün sayıyor. 33 yaşına basan güzel oyuncu, doğum günü için bir paylaşım yaptı. Tuğutlu, 33. yaş gününde çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

'Kızım', 'Delibal', 'İçimdeki Ses', 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! Oğluşumla ilk doğum günü

Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" sözleriyle evlendiğini duyurmuştu.

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! Oğluşumla ilk doğum günü

Sürpriz evlilik haberi sonrası Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! Oğluşumla ilk doğum günü

Heyecanı günden güne artan Leyla Lydia Tuğutlu, birkaç gün önce de oğluna Mete Felix ismini vereceğini açıklamıştı. Oyuncunun, oğluna vereceği isim sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Tuğutlu'ya hayranları, "Başka isim bulamadın mı?" ve "İyi olmuş, çocuk hem Türkiye'de hem de yurt dışında sorun yaşamaz" gibi mesajlar yollamıştı.

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! Oğluşumla ilk doğum günü

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 33 yaşına bastı. Tuğutlu, doğum günü kutlamasında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! Oğluşumla ilk doğum günü

"Oğluşumla ilk doğum günüm"

Ünlü isim, pastasıyla çekilen fotoğraflarına; "Hoş geldin yeni yaşım. Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler. Oğluşumla ilk doğum günüm" notunu düştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! "Oğluşumla ilk doğum günü"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA