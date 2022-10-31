Ömer’in başı bu kez ciddi dertte

ATV dizisi 'Kardeşlerim' cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle çok konuşuldu. Dizinin 65'inci bölümünde; Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler. Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkarmak için kulübe gelir. Akif ise bu kez daha sert davranır çünkü Haldun'a karşı kozu vardır ve onu oradan gönderir. Akif ve Nebahat'tan şüphelenen Suzan, onları takibe alır. Ayla, ikisinin gideceği restoranı haber verir. Suzan suçüstü yapar ama Akif son dakika kurtulmayı başarır. Yine kavgaya tutuşan Ömer ve Sarp okulda cezaya kalır. Sarp sürekli Ömer'in damarına basarak kışkırtır. Gitmek için aldıkları 500 bin TL'yi fiyat arttırmak için yaptıklarını söyler. Ömer sakin kalmaya çalışır ancak depodaki raflar Sarp'ın üzerine düşer ve başından yaralanır. Sese Oğulcan, Asiye ve Sarp'ın kız kardeşi gelir. Kanlar içinde yerde yatan Sarp, kendi sakarlığından kaynaklanan kazayı Ömer'in üzerine atar.