Sahneleri cumhuriyet coşkusu sardı

AjdaPekkan, 29 Ekim'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. 2,5 saat sahnede kalan Süper Star taşlı tişörtü ve triko kolluklarla tamamladığı kabarık eteğiyle sevenlerini kendine hayran bıraktı. Pekkan, "Çok konuşkan bir insan olmama rağmen sizin karşınızda nutkum tutuluyor. 29 Ekim'de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün hep birlikte büyük coşkuyla şarkılar söyleyeceğiz" dedi. Konserin ikinci bölümünde Pekkan, Cumhuriyet Bayramı ruhunu kıyafetine yansıtan kırmızı payetli takımıyla mest etti.Serkan Çağrı, New York Türkiye Başkonsolosluğu'nda 29 Ekim konseri verdi. Konsere Amerika'da yaşayan ünlü saksafon sanatçısı İlhan Erşahin konuk sanatçı olarak katıldı. İkili, 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı birlikte yorumladı.Serdar Ortaç, Bahçelievler'de, 40 bin kişiye konser verdi. Ortaç, 'Karabiberim'den 'Mesafe'ye 'Canıma Minnet'ten 'Bilsem Ki' ye kadar sevilen şarkılarını bir konsere sığdırdı.Hande Ünsal, Tekirdağ'da konser verdi. Kırmızı elbisesiyle sahne alan Ünsal, 3 saatte 50 şarkı seslendirdi.Su Soley bayramı Antalya'da karşıladı. Soley, bin kişinin katıldığı konserinde, hayranlarına Türkçe ve cover şarkılardan oluşan bir repertuvar sundu.Ankara ve İstanbul'da konser veren Ebru Yaşar, cumhuriyet coşkusunu hayranlarıyla yaşadı.Atiye, 29 Ekim'de İzmir Menderes'te konser verdi. Atiye'yi 15 bin kişi izledi.Nadide Sultan, Manisa'da konser verdi. 38 derece ateşle sahneye çıkan ve konser öncesi serum takviyesi yapılan sanatçı, şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.Maslak'ta yer alan bir mekanda sahneye çıkan Hülya Avşar, iki saat sahnede kaldı. Avşar, seyircilerle hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek geceyi noktaladı.Ziynet Sali, Cumhuriyet'imizin 99. yılı kutlamaları kapsamında Antalya'da sahne aldı. Sanatçı kırmızı rugan kostümüyle göz doldurdu.Alya, kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Alişan ve eşi Buse Varol'la düet yaptı.Hande Yener, Çerkezköy'de sahneye çıktı. Yener, hit şarkılarıyla hayranlarına keyifli bir bayram yaşattı.Alanya'da konser veren Altay'ı 20 bin kişi izledi. Sevilen şarkılarını söyleyen sanatçı, 2 saat sahnede kaldı.Bodrum'da gündüz elektrik sörfü gösterisi, akşam ise Çelik konseri vardı. Çelik, "Bugün sizlerle birlikte şarkı söylemekten gurur duyuyorum" dedi.Fettah Can, Zeytinburnu'nda verdiği konserde sevenlerine müzik ziyafeti çekti.55'inci sanat yılını kutlayan Fatih Erkoç Girne'de konser verdi. Geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunları yaşayan Erkoç, "Sağlığım çok iyi" dedi.Simge, Burhaniye'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, önümüzdeki günlerde akustik şarkılardan oluşan konserler serisine başlayacağını söyledi.