Bir sahne için 500 kişilik ekip

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarımını yaptığı ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için kalabalık bir kadro görev yapıyor. Her ayrıntısı, her sahnesi titizlikle çekilen dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümü için de büyük çaba harcandı. Lokman'ın cenaze töreni sahnesi için Edirnekapı Mezarlığı'nda bir set kuruldu.Çekimin yapıldığı alan boydan boya karavanlarla donatıldı. Dizi için özel tasarımla 6 VIP karavan, 9 kulis karavanı, bir kostüm kamyonu, bir kostüm karavanı, 2 saç makyaj karavanı, 2 tuvalet karavanı ve 2 jeneratör görev aldı. Bu sahne için 500 kişilik bir ekip mesai yaptı. Dizinin bu akşamki bölümü yine nefesleri kesecek.