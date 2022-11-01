Cezayir’in düşmanları artıyor

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü ile nefes kesecek.
7.Bölüm:
Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır.
Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider. Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister.
Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der. Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.
Öte yandan Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi, bu akşam ekrana gelecek Lokman'ın cenaze sahnesi için Edirnekapı'da dev bir set kurdu. 500 kişinin görev yaptığı çekim için 20 karavan arka arkaya dizilerek uzun bir kuyruk oluşturdu
TİTİZLİKLE ÇEKİLİYOR
Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarımını yaptığı ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için kalabalık bir kadro görev yapıyor. Her ayrıntısı, her sahnesi titizlikle çekilen dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümü için de büyük çaba harcandı. Lokman'ın cenaze töreni sahnesi için Edirnekapı Mezarlığı'nda bir set kuruldu.
VIP ARAÇLAR GELDİ
Çekimin yapıldığı alan boydan boya karavanlarla donatıldı. Dizi için özel tasarımla 6 VIP karavan, 9 kulis karavanı, bir kostüm kamyonu, bir kostüm karavanı, 2 saç makyaj karavanı, 2 tuvalet karavanı ve 2 jeneratör görev aldı. Bu sahne için 500 kişilik bir ekip mesai yaptı. Dizinin bu akşamki bölümü yine nefesleri kesecek.