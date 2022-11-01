Cezayir’in düşmanları artıyor

Öte yandan Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi, bu akşam ekrana gelecek Lokman'ın cenaze sahnesi için Edirnekapı'da dev bir set kurdu. 500 kişinin görev yaptığı çekim için 20 karavan arka arkaya dizilerek uzun bir kuyruk oluşturdu

TİTİZLİKLE ÇEKİLİYOR

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarımını yaptığı ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için kalabalık bir kadro görev yapıyor. Her ayrıntısı, her sahnesi titizlikle çekilen dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümü için de büyük çaba harcandı. Lokman'ın cenaze töreni sahnesi için Edirnekapı Mezarlığı'nda bir set kuruldu.