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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Eski sevgilisi başına bela oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Eski sevgilisi başına bela oldu

GS eski yöneticisi Şükrü Hanedar’ın başı eski sevgilisiyle dertte. 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgili Merve G., hem Hanedar’a hem de Hanedar’ın sevgilisine tehdit mesajları atınca, eski yönetici soluğu savcılıkta aldı. Merve G. hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar, Merve G. ile beraberlik yaşadıktan sonra 2021'de ayrıldı. İddiaya göre Hanedar tarafından reddedilen Merve G. saldırgan bir tutum içine girdi. Hanedar'a karşı cinsel içerikli tehdit mesajları atan Merve G., ünlü spor insanının ailesine de aynı eylemini sürdürdü. Merve G.'nin taciz ve tehditlerine maruz kalan yönetici, mahkemeye başvurarak eski sevgilisi hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.



İddiaya göre eski sevgili Hanedar'ın yeni sevgilisi Lara Ö.'den haberdar oldu. Lara'yı ve ailesini arayarak tehdit ve hakaretler savurmaya başlayan eski sevgili, söylemlerine devam etti. "Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım" şeklinde aldığı mesaj sonrası korkuya kapılan Lara Ö. ve eski yönetici; Merve G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hanedar ve sevgilisinin ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.
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Eski sevgilisi başına bela oldu
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