Eski sevgilisi başına bela oldu

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar, Merve G. ile beraberlik yaşadıktan sonra 2021'de ayrıldı. İddiaya göre Hanedar tarafından reddedilen Merve G. saldırgan bir tutum içine girdi. Hanedar'a karşı cinsel içerikli tehdit mesajları atan Merve G., ünlü spor insanının ailesine de aynı eylemini sürdürdü. Merve G.'nin taciz ve tehditlerine maruz kalan yönetici, mahkemeye başvurarak eski sevgilisi hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.İddiaya göre eski sevgili Hanedar'ın yeni sevgilisi Lara Ö.'den haberdar oldu. Lara'yı ve ailesini arayarak tehdit ve hakaretler savurmaya başlayan eski sevgili, söylemlerine devam etti. "Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım" şeklinde aldığı mesaj sonrası korkuya kapılan Lara Ö. ve eski yönetici; Merve G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hanedar ve sevgilisinin ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.