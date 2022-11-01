Fırat Elif’e aşkını ilan etti

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #SevdiğimKadın, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.
9. Bölümde neler yaşandı?
Fırat, Elif'e her şeyi anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Dila, Yılmaz'dan yardım ister ve kazanın görüntülerini almayı başarırlar. Sıra Fırat'ı ikna etmeye kalır. Ümran ise Elif'ten Fırat'ı uzak tutmak için Sude ile iş birliği yapar. Annesinin erkek arkadaşı ile gezmesine tepki göstermesi Dila'yı çıldırtır ve Ümran'ı tehdit eder.
Fırat ise onu şirkete dönmeye bir kez daha ikna etmek için çabalar. Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bunula yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar. Sude'yi müstakbel gelini ilan eder.
Ama Fırat misilleme yapmakta gecikmez ve mikrofonu eline alıp Elif'e aşkını itiraf eder. Tüm gözler bu gelişme karşısında neye uğradığını şaşıran Elif'e dikilir. Herkes genç kadının vereceği tepkiyi bekler, özellikle de Fırat.