Yardımseverler eğitim için buluştu

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), kız çocuklarının eğitimi yararına önceki gün yardımsever hanımlarla davet gerçekleştirdi. Nuri ve Tuğba Develi ev sahipliğinde gerçekleşen öğle yemeğine iş ve cemiyet dünyasından da çok sayıda isim katıldı. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmayı görev bildiklerini belirtti. Davetten elde edilen gelir lisans, yüksek lisans ve doktora desteği olarak kızların eğitiminde kullanılacak. Davete katılanlar arasında; Neval Güler, Türkan Şerbetçi, Sibel Vatandost, Sidre Diptaş Bali, Hüsna Urlu, Eda Erdoğan, Betül Gülbahar gibi isimler vardı.