Fırat, Elif’e aşkını ilan etti

Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen 'Bir Küçük Gün Işığı, pazartesi akşamının en beğenilen ve en çok konuşulan yapımlarından oldu. Dizinin bölüm etiketi olan #Sevdiğim- Kadın, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. 9. bölümde; Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bununla yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar. Sude'yi müstakbel gelini ilan eder. Ama Fırat misilleme yapmakta gecikmez ve mikrofonu eline alıp Elif'e aşkını itiraf eder. Tüm gözler bu gelişme karşısında neye uğradığını şaşıran Elif'e dikilir.