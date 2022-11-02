‘İnfluencer’liğin görünmeyen yüzünü anlattı

Moda ve Sosyete adlı bloğuyla milyonlarca kişiye kendini tanıtan, GÜNAYDIN Moda Yazarı Pelin Kaya, 'Göründüğün Kadar Varsın' isimli ilk kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. D&R'ın İstinyepark'taki mağazasında gerçekleşen imza gününe sanat ve cemiyet hayatından da çok sayıda ünlü isim katıldı.Oyuncu Bade İşçil, Uzman Psikolog Zeynep Selvili, sosyal medya fenomenleri Narod ve Sibil Çetinkaya, Aslıhan Doğan Turan, iletişim dünyasının önde gelen isimlerinden Feride Tansuğ, Esra Türker, Yasemin Berkman Manisalı, Yunus Başaran ve Özlem Avcıoğlu gibi tanıdık isimler, Kaya'yı yalnız bırakmadı. Kaya, kitabında, Moda ve Sosyete'nin 14 yıllık yolculuğunu, hayatımızın her alanına hükmeden sosyal medyanın gelişimini ve gerçek bir para kazanma modeline dönüşme macerasını anlatıyor.