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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Tülin Şahin Danimarka’yı fethetti: Başbakan ile catwalk yaptı

Tülin Şahin Danimarka’yı fethetti: Başbakan ile catwalk yaptı

Tülin Şahin, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da iki ayrı defilede podyuma çıktı. Şahin’e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve bakanlar eşlik etti. Frederiksen, “Lütfen benimle aileden biriyle ya da en yakın kız arkadaşınla konuşuyormuşsun gibi konuş” diyerek ünlü modele sarıldı

Danimarka'da doğup, büyüyen top model Tülin Şahin, Kopenhag'ta iki ayrı defilede podyuma çıktı. Şahin'e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykketoft, eski Çevre Bakanı ve parlamenter Ida Auken eşlik etti.



Meclisin önünde Frederiksen ile 'catwalk' yapan Şahin, başbakana Kütahya porselen bir tabak, nazar boncuklu bileklik ve lokum hediye etti. Şahin, hediyenin üstündeki lalelerin hikayesini anlattı. Başbakan, "Lalelerin bu kadar derin hikayesi olduğunu bilmiyordum" dedi.
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Tülin Şahin Danimarka’yı fethetti: Başbakan ile catwalk yaptı
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