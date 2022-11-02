Tülin Şahin Danimarka’yı fethetti: Başbakan ile catwalk yaptı

Danimarka'da doğup, büyüyen top model Tülin Şahin, Kopenhag'ta iki ayrı defilede podyuma çıktı. Şahin'e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykketoft, eski Çevre Bakanı ve parlamenter Ida Auken eşlik etti.Meclisin önünde Frederiksen ile 'catwalk' yapan Şahin, başbakana Kütahya porselen bir tabak, nazar boncuklu bileklik ve lokum hediye etti. Şahin, hediyenin üstündeki lalelerin hikayesini anlattı. Başbakan, "Lalelerin bu kadar derin hikayesi olduğunu bilmiyordum" dedi.