Tiyatro ve sinema sanatçısı Rıza Akın, geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.'Hükümet Kadın' filminde 'Papaz Hanna'yı, 'Beyaz Gelincik' dizisinde 'Resul' karakterini canlandıran Akın, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.Akın'ın yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ameliyatın ardından oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu ancak kötü haber geldi.Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar yaptığı paylaşımda Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.'Süt', 'Kerr', 'Saç' ve 'Ben O Değilim Gibi' sinemamızın önemli filmlerinde rol alan, son olarak atv'de yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisinde boy gösteren Akın'ın vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Oyuncular Sendikası ve SİYAD baş sağlığı mesajı yayınlarken bazı ünlü isimler de sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.İşte o mesajlardan bazıları:"Çok üzgünüm, mekânın cennet olsun. Nur içinde uyu Rıza abi.""Bir değer daha eksildi. Mekanın cennet olsun.""Ah Rıza. Çok üzgünüm.Saç filminden bir ben kaldım şimdilik.""Ah be Rıza abi. Öyle sağlıklı, öyle enerji doluydu ki son görüştüğümüzde. İnanamadım. Huzurla uyusun." Akın için bugün saat 12.00'de Atlas Sineması'nda bir tören gerçekleştirilecek.