Murat Cemcir'in yapımcısı olduğu, Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda'nın oynadığı 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin galası yapıldı. 90'larda geçen filmin galası da 90'lar konseptindeydi. Kokteyl alanındaki atari makinaları ve girişte dağıtılan bilyeler misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Cemcir, çocuklarla bilye oynadı.Aydemir, filmde ev kadını rolündeki Nurgül Yeşilçay'la ilgili "Nurgül'ün yemek performansı sonlara doğru yükseldi. İlk yaptığı gözlemeyi de yedim, sonuncuyu da. Kendini çok geliştirdi" dedi. Yeşilçay, ona "Baklava açabilecek kıvama geldim" diye karşılık verince araya giren Alper Kul "Her yerde hanımların sözünün geçmesi gerekiyor, hanımcılık kazanacak" dedi.