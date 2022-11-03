Ajda Pekkan’a 7 saatlik operasyon

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, dün sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Apar topar hastaneye kaldırılan Pekkan ameliyata alındı. Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu'a anlattı: "Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim. Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti. Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz. Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık."