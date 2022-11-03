Haberler Günaydın Haberleri Ajda Pekkan’a 7 saatlik operasyon
Giriş Tarihi: 3.11.2022

Ajda Pekkan’a 7 saatlik operasyon

TUBA KALÇIK TUBA KALÇIK
Ajda Pekkan’a 7 saatlik operasyon
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, dün sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Apar topar hastaneye kaldırılan Pekkan ameliyata alındı. Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu GÜNAYDIN'a anlattı: "Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.


Oğuz Arınmış

Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim. Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti. Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz. Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık."
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajda Pekkan’a 7 saatlik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA