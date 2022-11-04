Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Arda’ya hâlâ çok aşığım

Aslıhan Doğan Turan, Sabah TV'de Senem Aydın'ın sunduğu programa konuk oldu. Eşi Arda Turan'ın futbola vedası ve evliliğiyle ilgili konuştu. Aslıhan Doğan, Arda'nın futbol yaşantısına nokta koyma kararı aldığı gün için, "Çok hırlaştığımız zamanlar da oldu. Duygusallığın en tepe noktasına ulaştık. Senelerini verdi bu mesleğe, çok büyük emekler, büyük başarılar, anılar var. Onun için yeni başlangıçlar olacak. Her zaman sporun, futbolun içinde kalmak istiyor" diye konuştu.Eşine hâlâ çok aşık olduğunu da belirten Aslıhan Doğan, "Özellikle ilişkimizde saygıyı hep koruduk. Arda'ya hâlâ çok aşığım. Aşk olmadan evlilikler zor olur gibi geliyor. Biz ilk günkü gibi aşkı, tutkuyu hiç kaybetmedik" dedi. Arda'nın çocuklarına çok düşkün ancak evhamlı olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan, "Ben daha rahatım. Annelik çok büyük bir sorumluluk. Bence dünyada hissedilebilecek en güzel ve en özel duygulardan biri. Annelik bana çok şey kattı. Anne olmak, kalabalık aile olmak hep hayalini kurduğum bir şeydi" dedi. Hayatının en güzel yıllarını yaşadığını söyleyen Aslıhan Doğan, "Evlendim, çocuklarım oldu. Yaşlanıyormuşum gibi hissetmiyorum. Hatta onlarla oyun oynarken daha çocuk olduğum zamanlar oluyor. Ailem bana gülüyor. İyi hissediyorum, yaş almakla ilgili bir sıkıntım yok" diye konuştu.Arda Turan'ın çocuklarına taktığı lakaplar olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan, "Kimsenin bilmediği 'lalipli' diye bir kelime var. Anlamı yok. Asil'e (2) 'Topaçlı' diyor, Hamza'ya (4) 'Lalipli'... Arda bana 'Karıcığım' diye seslenir. Ama 'Aslıhan' diye mesaj gelirse 'Eyvah' derim. Arda, küslükleri uzatır. İnadı var. Ben güldürüyorum ama onu. Ben trip atmayı sevmem" dedi.