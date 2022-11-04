Aslıhan Doğan Turan’dan samimi açıklamalar: Arda’ya hâlâ çok aşığım

Aslıhan Doğan Turan, Sabah TV'ye konuk oldu, Senem Aydın'ın sorularını yanıtladı. Eşi Arda Turan'ın futbola vedası sırasında gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Doğan, evliliğinin çok iyi gittiğini de belirtti: "Çok hırlaştığımız da oldu. Ama tutkuyu hiç kaybetmedik"

Aslıhan Doğan Turan, Sabah TV'de Senem Aydın'ın sunduğu programa konuk oldu. Eşi Arda Turan'ın futbola vedası ve evliliğiyle ilgili konuştu.