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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:30 Son Güncelleme: 4.11.2022 11:32

Ayça Ayşin Turan gözyaşlarına boğuldu! "Dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum"

Ayça Ayşin Turan gözyaşlarına boğuldu! Dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum

Ünlü Ayça Ayşin Turan, 'Ada Masalı' adlı dizide aşk yaşamaya başladığı Alp Navruz ile 1 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Güzel oyuncu sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı, “Empati” programına konuk oldu. Turan, çocukluğu ve babası hakkında itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı, "Empati" programına konuk oldu.

Geçen yıl babasını kaybeden genç oyuncu, Taylan'la gerçekleştirdiği sohbet sırasında babasından bahsederken gözyaşlarına hâkim olamadı. Yaşadığı yası anlatan Turan, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi.

"Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" diyen güzel oyuncu, "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" dedi. Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.

"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı.

Turan, "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yaz ekranlarda yayınlanan 'Ada Masalı' dizisinde partner olan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Yaklaşık 1 yıldır sevgili olan çift yollarını ayırmıştı.

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Ayça Ayşin Turan gözyaşlarına boğuldu! "Dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum"
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