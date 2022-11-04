Ayça Ayşin Turan gözyaşlarına boğuldu! "Dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum"

"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı.

Turan, "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum" dedi.