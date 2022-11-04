Ayça Ayşin Turan gözyaşlarına boğuldu! "Dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum"

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı, "Empati" programına konuk oldu.
Geçen yıl babasını kaybeden genç oyuncu, Taylan'la gerçekleştirdiği sohbet sırasında babasından bahsederken gözyaşlarına hâkim olamadı. Yaşadığı yası anlatan Turan, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi.
"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı.
Turan, "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz yaz ekranlarda yayınlanan 'Ada Masalı' dizisinde partner olan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Yaklaşık 1 yıldır sevgili olan çift yollarını ayırmıştı.