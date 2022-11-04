Bensu Soral siyah dantel bluzu ile yaktı geçti! Göğüs dekoltesine gül konduran Bensu Soral’a beğeni yağdı!

Yaz sezonunda bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Bensu Soral, şimdilerde ekranlara yeni dizisiyle döndü.
Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan 31 yaşındaki Bensu Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.
Yer aldığı dizilerle beğeni toplayan Bensu Soral Instagram'ın sevdiği ünlülerden. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ı 4.8 milyon kişi takip ediyor.
Bensu Soral son olarak katıldığı davet için hazırlandığı kareleri paylaştı.
Bensu Soral'ın siyah dantel bluzunun göğüs dekoltesine kondurduğu gül dikkat çeken detaylardan oldu. İşte Bensu Soral'ın dantel şıklığı...
Bensu Soral içini gösteren siyah dantel bluzunun altına diz boyunda şort giymeyi tercih ederken kombinini ceket ve çizme ile tamamladı.