Haberler Günaydın Haberleri Bensu Soral siyah dantel bluzu ile yaktı geçti! Göğüs dekoltesine gül konduran Bensu Soral'a beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:15 Son Güncelleme: 4.11.2022 15:24

Bensu Soral siyah dantel bluzu ile yaktı geçti! Göğüs dekoltesine gül konduran Bensu Soral'a beğeni yağdı!

Bensu Soral siyah dantel bluzu ile yaktı geçti! Göğüs dekoltesine gül konduran Bensu Soral’a beğeni yağdı!

Yer aldığı dizilerle beğeni toplayan Bensu Soral Instagram'ın sevdiği ünlülerden. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ı 4.8 milyon kişi takip ediyor. Bensu Soral, son olarak estetik modasına uymuştu. Yeni imajıyla adeta bambaşka birine dönüşen Bensu Soral'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmamıştır. Bensu Soral'ın uzayan çenesi ve dolgun dudakları sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu. Bensu Soral son olarak katıldığı davet için hazırlandığı kareleri paylaştı. Bensu Soral'ın siyah dantel bluzunun göğüs dekoltesine kondurduğu gül dikkat çeken detaylardan oldu. İşte Bensu Soral'ın dantel şıklığı...

Yaz sezonunda bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Bensu Soral, şimdilerde ekranlara yeni dizisiyle döndü.

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan 31 yaşındaki Bensu Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.

"Doğal hali çok daha güzeldi" gibi yorumlar yapılan Bensu Soral'ın son haline hayranları da alıştı.

Yer aldığı dizilerle beğeni toplayan Bensu Soral Instagram'ın sevdiği ünlülerden. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ı 4.8 milyon kişi takip ediyor.

Bensu Soral son olarak katıldığı davet için hazırlandığı kareleri paylaştı.

Bensu Soral'ın siyah dantel bluzunun göğüs dekoltesine kondurduğu gül dikkat çeken detaylardan oldu. İşte Bensu Soral'ın dantel şıklığı...

Bensu Soral içini gösteren siyah dantel bluzunun altına diz boyunda şort giymeyi tercih ederken kombinini ceket ve çizme ile tamamladı.

Bensu Soral'ın dantel bluzu oldukça beğenilirken oyuncuya alev emojileri yağdı.

Bensu Soral'ın katıldığı gecenin diğer dikkat çeken isimleri ise Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz oldu.

Özellikle Serenay Sarıkaya ışıltılı süper minisi ile göz kamaştırırken hayranlarından tam not aldı.

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Bensu Soral siyah dantel bluzu ile yaktı geçti! Göğüs dekoltesine gül konduran Bensu Soral'a beğeni yağdı!
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