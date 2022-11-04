Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in kızları Leyla 1 yaşında! Bergüzar Korel kızı Leyla’nın doğum videosu ile duygulandırdı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce hayatını meslektaşı Halit Ergenç'le birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağmıştı.
Evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ailecek Türkiye'de geçirdikleri yaz tatili sonrası Londra'ya dönmüşlerdi. Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç işleri için İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor.
Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in kızları Leyla 1 yaşına bastı.
Güzel oyuncu yine kural bozmadı ve çocuklarını sosyal medya hesabından paylaşmamayı tercih etti.
Bergüzar Korel, iki erkek çocuğunun ardından dünyaya getirdiği kızı Leyla için özel bir paylaşımda bulundu.
Kızı Leyla'yı doğurduğu anları an be an anlattığı bir yazı yazan Bergüzar Korel, sözleri ile takipçilerini oldukça duygulandırdı.
Korel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir bir hüzün oluyor. Fotoğraflarına bakıyorum... İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum. Gözlerimi kapıyorum. Sonra aklımda. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..."
"CANIM KIZIM ÇOK SEV KENDİNİ"
"Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla, inançla, güçle, acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı? Her anları her an daha da kıymetli oluyor. Canım kızım çok sev kendini. Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın."
Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum videosu ile duygulandırdı | Video
"Neşe dolu ol sağlıklı ol. Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru. Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et. Sev... Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım. İyi ki doğmuşsun Leyla'm..."
Bergüzar Korel'den kızının doğum gününde doğum videosu sürprizi de geldi.
Halit Ergenç'in de elini bir dakika bırakmadığı doğum anlarını paylaşan Bergüzar Korel herkesi duygulandırdı.
İşte Bergüzar Korel'in kızı Leyla'yı dünyaya getirdiği mucize anlardan oluşan videosu...
Bergüzar Korel son olarak yeni imajı ile çok konuşulmuştu. Bergüzar Korel doğum sonrası 25 kilo vermiş eski fit haline geri dönmeyi başarmıştı.