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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:18

Berk ve Doruk karşı karşıya geliyor!

Berk ve Doruk karşı karşıya geliyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

66.Bölüm Özeti:

"İyi şeyleri çok mu uzağa koymuşlar, yoksa biz mi en dipteyiz?"

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler.

Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Berk ve Doruk karşı karşıya geliyor!
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