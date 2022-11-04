Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile ’yok artık’ dedirtti... Sosyal medyayı yaktı geçti

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!
İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan 40 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız.
Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak sosyal medyada da ilgi odağı oldu.
27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Koçak, eğitim hayatını da doğduğu topraklarda tamamladı. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Hukuk öğrencisi olduğu dönemlerde sinema ile yakından ilgili olan Zeynep Koçak, bu süreçte kısa film ile klip yönetmenliği yaptı. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli klip ve kısa film de yönetmenlik yaptı.
"Müdahale" adını verdiği kendi yazıp yönettiği film ile çok sayıda film festivaline katılarak, ödül kazandı.
Zeynep Koçak, bir dönem "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı televizyon programında yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.
Yine "Neşeli Hayatlar" ile "Çok Film Hareketler Bunlar" gibi filmlerde oyunculuğunu sergiledi.
Oğuzhan Koç ile birlikte hazırladığı film müziği ile Kral TV Video Müzik Ödülü'ne layık görüldü.
GSM şirketinin reklam yüzü olan Zeynep Koçak, aynı zamanda bu reklamların yazar ekibinde de yer alan isimlerden oldu.
Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde ödül aldı.
Öte yandan 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adayı oldu.