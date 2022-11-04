Espriyi patlattı! ‘Kaya’dan Hülya’ya motor hediyesi’ Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun arasından su sızmıyor!

Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın çocukluk arkadaşının nikahına giden Avşar, o gece ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra'dan yaşça büyük ama eyvah dedim, çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi alıştırdım bu duruma da, yüz yüze gelince biraz ağır geldi."