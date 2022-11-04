Espriyi patlattı! ‘Kaya’dan Hülya’ya motor hediyesi’ Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun arasından su sızmıyor!

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam müdavimi olduğu Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi. Sanatçı, "Karşı tarafa geçiyoruz. Kahvelerimizi içip, sonra tekrar mekana gireceğim. Bugün Helin'in doğum günü. Onu kutluyoruz ailece" dedi.
"YENİ ŞARKIMA AZ KALDI"
20 Kasım'da yeni şarkısının çıkacağı müjdesini de veren Avşar, "Az kaldı yeni şarkıma da. Klibini de ben çekeceğim şarkımın. Klibin senaryosunu da ben yazdım" dedi.
Son dönemde tartışma konusu olan Nükhet Duru'nun 'tayt' açıklaması hakkında da konuşan sanatçı, "Ben hiç öyle şeylere yorum yapmayayım. Herkesin bir düşüncesi var ne diyeyim? Kendisi öyle düşünüyor demek ki. Tayt yani bilemedim" dedikten sonra basın mensuplarına Kaya Çilingiroğlu ile beraber poz verdi.
Motosikletin önünde poz veren ikiliden Çilingiroğlu, "Motorun önünde çekin. 'Kaya'dan Hülya'ya motosiklet hediyesi' diye yazarsınız. Bin bakayım Hülya" diyerek, espri yaptı.
YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMİYOR
Son zamanlarda yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski çiftler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'ndan paylaşım geldi.
İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Kaya Çilingiroğlu ile pozları...
Son olarak yine yemekte buluşan eski eşler ve kızlarına teyze Helin Avşar ve diğer aile fertleri de eşlik etti.
İşte Hülya Avşar'dan aile yemeği paylaşımı...
Muzipliği ile bilinen Hülya Avşar bu karesi ile de hayranlarını yine gülümsetti.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında hayatlarını birleştirmiş kısa bir süre sonra kızları Zehra'yı kucaklarına almışlardı.
Evliliklerini, Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti ile 2005 yılında sonlandıran eski çiftin arkadaşlıkları baki kaldı.
Ailecek sık sık bir araya gelen eski eşler son olarak bir düğünde boy göstermişlerdi.
Hülya Avşar muhabirlerin sorularını yanıtlarken kızı ile ilgili evlilik itirafında bulunmuştu.
Sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile Tarabya'da görüntülenmişti.
Avşar, "Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün de bizi çok güldürdü" demişti.
Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın çocukluk arkadaşının nikahına giden Avşar, o gece ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra'dan yaşça büyük ama eyvah dedim, çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi alıştırdım bu duruma da, yüz yüze gelince biraz ağır geldi."
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile bu düğün karesini "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaşmıştı.
Sosyal medyada oldukça ilgi gören paylaşımda Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu son hali ile magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarmıştı.
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı. Eski eşlerin kızlarıyla verdiği aile pozuna beğeni yağdı.
İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı çok konuşulan paylaşımı...
GÜZELLİK ANNEDEN GÜLÜŞ BABADAN"
Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine; "Hangimize benziyor?" diye sordu. Çilingiroğlu'nun sorusuna takipçilerinden; "Güzellik anneden gülüş babadan", "Size benziyor", "Güzelliğin temeli anne", "Aynı siz" gibi yanıtlar geldi.
Öte yandan; Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün.
Zehra Çilingiroğlu, annesi gibi tenisçi olmak yerine, babası gibi golfçü olmaya karar verdi.
Zehra Çilingiroğlu son olarak Zafer Bayramı Golf Turnuvası'na katılmıştı.
Hülya Avşar, sosyal medya hebasından kızı Zehra Çilingiroğlu'nun başarılarını zaman zaman paylaşıyor.
Hülya Avşar, Zafer Bayramı Golf Turnuvası'na katılan Zehra Çilingiroğlu'nun başarısını takipçileriyle paylaşmıştı.
Avşar '1. Zehra Çilingiroğlu gururla sunuyorum. Zaferi zaferle taçlandırdı' sözleriyle kızıyla gurur duyduğunu ifade etmişti.
Zehra Çilingiroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2022 Kadınlar B kategorisi birincisi olmuştu.
Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar 'Gururlandım' notuyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu mini eteği ile golf turnuvasını salladı "Annesinin kızı" | Video
Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı.
Minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu, fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.