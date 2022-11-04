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Giriş Tarihi: 4.11.2022 12:59

Hazar Ergüçlü: Transparan giyinmem için Onur yüreklendiriyor

Hazar Ergüçlü: Transparan giyinmem için Onur yüreklendiriyor

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ergüçlü kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşıyor. Netflix’in gecesine transparan dantel elbisesi ile katılan Hazar Ergüçlü tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun cesur tarzına sevgilisi Onur Ünlü'nün ne dediği soruldu. İşte detaylar...

Netflix'in gecesine katılan ünlülerin kıyafetleri sosyal medyaya damga vurdu. Gecede iddialı tarzıyla dikkat toplayan isimlerden biri de Hazar Ergüçlü oldu.

Hazar Ergüçlü siyah transparan altına sütyen ve iç çamaşırını andıran mini şort giydi.

Güzel oyuncuya cesur tarzına dair sevgilisi Onur Ünlü'nün ne dediği soruldu.

Hazar Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum fazla mı açık acaba diyorum o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor."

Ünlü oyuncu Ergüçlü ayrıca "Sizi yönlendirerek kıyafet değiştirtmiş olabilir mi?" sorusuna ise "Daha açığını giydirtmiş olabilir. Bu ayıp bir şey değil ki genç kadınlarız istediğimiz diyebiliriz" dedi.

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Hazar Ergüçlü: Transparan giyinmem için Onur yüreklendiriyor
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