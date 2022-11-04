Hazar Ergüçlü: Transparan giyinmem için Onur yüreklendiriyor

Netflix'in gecesine katılan ünlülerin kıyafetleri sosyal medyaya damga vurdu. Gecede iddialı tarzıyla dikkat toplayan isimlerden biri de Hazar Ergüçlü oldu.
Hazar Ergüçlü siyah transparan altına sütyen ve iç çamaşırını andıran mini şort giydi.
Hazar Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum fazla mı açık acaba diyorum o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor."
Ünlü oyuncu Ergüçlü ayrıca "Sizi yönlendirerek kıyafet değiştirtmiş olabilir mi?" sorusuna ise "Daha açığını giydirtmiş olabilir. Bu ayıp bir şey değil ki genç kadınlarız istediğimiz diyebiliriz" dedi.