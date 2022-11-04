Mehmet Ali Erbil internette faka bastı!

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan girişinde görüntülendi. Arabasından iki genç kızla inen Erbil, rahat görünürken kızların yüzünü saklaması dikkat çekti. Çıkışta soruları yanıtlayan Erbil, bir sosyal medya uygulamasında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu iddia etti. Erbil, "İnternette canlı yayın yaparken birden Cristiano Ronaldo'yla karşılaştım.Beni tanıdı. Yanında eşi ve çocukları vardı. El salladım ve 'Fenerbahçe'ye gel' dedim. Sahte hesap da olabilir" dedi. Erbil'in konuştuğu kişinin Ronaldo ile ilgisinin olmadığı, internette insanları ti'ye alan biri olduğu ortaya çıktı.