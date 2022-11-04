Pınar Altuğ anne özlemini çocukluk karesi ile haykırdı! Minik Pınar Altuğ’u görenler yorum yağdırdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını sık sık yayınlıyor.
Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen acısı hala taze olan Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'a özlemini nostaljik kare ile haykırdı.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile bebeklik pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü. Altuğ ile annesi sosyal medyada gündem oldu.
Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Annenize ne kadar benziyorsunuz'' ve ''Pınar Hanım çok tatlı bir bebekmişsiniz'' gibi yorumlar yapıldı. Altuğ, daha önce de annesi ile nostaljik paylaşımda bulunmuş kızı Su anneannesine çok benzetilmişti.