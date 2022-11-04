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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:54

Pınar Altuğ anne özlemini çocukluk karesi ile haykırdı! Minik Pınar Altuğ'u görenler yorum yağdırdı!

Pınar Altuğ anne özlemini çocukluk karesi ile haykırdı! Minik Pınar Altuğ’u görenler yorum yağdırdı!

Pınar Altuğ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına değişik duygular yaşattı. Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen acısı hala taze olan Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'a özlemini nostaljik kare ile haykırdı. Pınar Altuğ annesinin kucağındaki bebeklik karesini "Çok özlüyorum" diyerek paylaştı. İşte Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ ile çocukluk karesi...

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını sık sık yayınlıyor.

Pınar Altuğ'un son olarak yaptığı paylaşımlar hayranlarını duygudan duyguya sürükledi.

Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen acısı hala taze olan Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'a özlemini nostaljik kare ile haykırdı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile bebeklik pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü. Altuğ ile annesi sosyal medyada gündem oldu.

Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Annenize ne kadar benziyorsunuz'' ve ''Pınar Hanım çok tatlı bir bebekmişsiniz'' gibi yorumlar yapıldı. Altuğ, daha önce de annesi ile nostaljik paylaşımda bulunmuş kızı Su anneannesine çok benzetilmişti.

ACI TESADÜF

Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ı annesinin 10. ölüm yıl dönümünde kucağına almıştı.

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Pınar Altuğ anne özlemini çocukluk karesi ile haykırdı! Minik Pınar Altuğ'u görenler yorum yağdırdı!
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