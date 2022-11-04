Pınar Altuğ anne özlemini çocukluk karesi ile haykırdı! Minik Pınar Altuğ’u görenler yorum yağdırdı!

Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Annenize ne kadar benziyorsunuz'' ve ''Pınar Hanım çok tatlı bir bebekmişsiniz'' gibi yorumlar yapıldı. Altuğ, daha önce de annesi ile nostaljik paylaşımda bulunmuş kızı Su anneannesine çok benzetilmişti.