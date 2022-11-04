Şarkıcı Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’in aldığı yüzüğü sattı parası ile bakın ne yaptı!

Ünlü şarkıcı, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.