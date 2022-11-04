Şarkıcı Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’in aldığı yüzüğü sattı parası ile bakın ne yaptı!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.
TÜM TAKILARI İSTEDİ!
Milliyet'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti.
"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir.
Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.
MİLYONLUK MÜCEVHER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Mehmet Dinçlerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğün yanı sıra düğünde takılan mücevherler ise şöyleydi:
Dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane beşibiryerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler.
Hadise, 'Prenses' şarkısını seslendirirken, parçanın "İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" kısmında parmağındaki yüzüğü çıkarıp yere fırlatmıştı.
Sahneye çıkarken siyah bir kostüm tercih eden ünlü şarkıcının yere fırlattığı yüzüğün; sahne performanslarda kullandığı aksesuarlardan bir parça olduğu öğrenilmişti.
YÜKLÜ MÜKTARDA BORÇ!
Posta gazetesinde yer alan bir iddiaya göre ise Hadise, düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçlerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saymıştı.
YÜZÜĞÜ SATTI, PARASINI HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI
Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı.
Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu.
Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.
Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.