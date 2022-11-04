Şarkıcı Linet sahneye bornozla çıktı! Bornozun fiyatı inanılır gibi değil

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı Linet son sahnesinde herkesi kendine hayran bıraktı.
Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Linet sahneden indikten sonra yoğun alkış sebebiyle yeniden sahneye döndü.
Şarkıcının terliği ise 2.300 TL değerindeydi.
İsrail doğumlu şarkıcı Linet geçtiğimiz Mart ayında büyük bir acı yaşamıştı. Linet'in annesi Leyla Özgecan vefat etmişti. 18 Mart'ta annesini kaybeden şarkıcı bir süre konser sahnelerine çıkmamıştı. Büyük bir acı yaşayan Linet zor günleri geride bıraktı.