Şarkıcı Linet sahneye bornozla çıktı! Bornozun fiyatı inanılır gibi değil

İsrail doğumlu şarkıcı Linet geçtiğimiz Mart ayında büyük bir acı yaşamıştı. Linet'in annesi Leyla Özgecan vefat etmişti. 18 Mart'ta annesini kaybeden şarkıcı bir süre konser sahnelerine çıkmamıştı. Büyük bir acı yaşayan Linet zor günleri geride bıraktı.