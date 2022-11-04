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Giriş Tarihi: 4.11.2022 14:48

Şarkıcı Linet sahneye bornozla çıktı! Bornozun fiyatı inanılır gibi değil

Şarkıcı Linet sahneye bornozla çıktı! Bornozun fiyatı inanılır gibi değil

Geçirdiği estetik operasyonlarla bir dönem çok konuşulan şarkıcı Linet, sahneye bornozla çıktı. arkıcı Linet'in bornoz ve terliğini fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı Linet son sahnesinde herkesi kendine hayran bıraktı.

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Linet sahneden indikten sonra yoğun alkış sebebiyle yeniden sahneye döndü.

Linet sahneye döndüğünde üzerinde bornoz vardı. 2. Sayfa'da yer alan haberine göre şarkıcı Linet'in üzerindeki bornozun fiyatı 9.600 TL idi.

Şarkıcının terliği ise 2.300 TL değerindeydi.

İsrail doğumlu şarkıcı Linet geçtiğimiz Mart ayında büyük bir acı yaşamıştı. Linet'in annesi Leyla Özgecan vefat etmişti. 18 Mart'ta annesini kaybeden şarkıcı bir süre konser sahnelerine çıkmamıştı. Büyük bir acı yaşayan Linet zor günleri geride bıraktı.

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Şarkıcı Linet sahneye bornozla çıktı! Bornozun fiyatı inanılır gibi değil
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