Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanıyor! İşte ayrılık sebebi...

Semih Öztürk, Ütopya ve Survivor programlarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Semih Öztürk, Survivor sonrasında Survivor Ekstra programının yorumcusu olmuştu.
Eşinin paylaşımı nedeniyle işine son verildiği iddia edilen Semih Öztürk ve eşinin boşanacağı iddia edilmişti. İkiliden kötü haber geldi.
Semih Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un dün akşam düzenlenen doğum günü partisine katılmaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ayrıca Semih Öztürk, eşinin doğum gününe dair herhangi bir paylaşımda bulunmadı.
Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un son paylaşımı, kafaları karıştırdı. Bir süredir Semih Öztürk ile yan yana görüntü vermeyen Kurretülayn Matur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin ''Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?'' notunu paylaştı.
Kurretülayn Matur'un bu paylaşımıyla boşanma haberlerini doğruladığı konuşuluyor.
Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı Alpay Kazan'ı kanser nedeniyle kaybetti. Alpay Kazan ile Ütopya programından bu yana husumeti olan Kurretülayn Matur, Twitter hesabında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'helal olsun''' ifadelerini kullanmıştı.