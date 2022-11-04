‘Seni seviyorum Ajda sahnelere dön’

Evde düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan'ın son durumu hakkında menajeri bilgi verdi: "Şu an çok iyi, pazar günü taburcu olacak!" GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Ajda ne zaman sahneleri bırakırsa ben de o zaman bırakırım" diyen Selda Bağcan ise "Ajda'nın hastaneye kaldırıldığını duyunca çok üzüldüm. Gece rüyama bile girdi.Röportajımdan birkaç gün sonra bu olay olunca 'Acaba nazarı mı değdi?' diye düşünebilirsiniz ama benim ona nazarım değmez. Onu çok seviyorum. Ajda hemen iyileş ve sahnelere geri dön lütfen!" dedi.