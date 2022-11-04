Serenay Sarıkaya süper minisiyle hayran bıraktı!

Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin gibi birçok popüler isimle aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, son olarak işletmeci Umut Evirgen ile birlikteydi. Ancak yaklaşık bir yıldır ilişki yaşayan ikili yollarını ayırdı.
Ünlü oyuncunun ayrılıkla ilgili yakın çevresine, "Yorulduk, yürütemedik" dediği öne sürüldü. Evirgen'in ardından Sarıkaya'nın adı "Şahmeran" dizisinde rol aldığı Burak Deniz ile anılmıştı. Hem Deniz hem de Sarıkaya, aşk iddialarını reddetmişti.
30 yaşındaki oyuncu son olarak yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyayı coşturdu. Şahmaran dizisiyle Netflix ekranlarına gelecek olan Serenay Sarıkaya yeni fotoğraflarıyla ortalığı yıktı.
Serenay Sarıkaya mini etekli pozlarıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın kısa sürede beğeni alan pozlarına yorum yağdı.