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Giriş Tarihi: 4.11.2022 09:21 Son Güncelleme: 4.11.2022 09:34

Serenay Sarıkaya süper minisiyle hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Sarıkaya son olarak işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Netflix'te yayınlanacak Şahmaran isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Sarıkaya, yırtmaçlı süper minisiyle poz verdi. Şıklığını konuşturan güzel oyuncu sosyal medyayı yıktı geçti.

Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin gibi birçok popüler isimle aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, son olarak işletmeci Umut Evirgen ile birlikteydi. Ancak yaklaşık bir yıldır ilişki yaşayan ikili yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncunun ayrılıkla ilgili yakın çevresine, "Yorulduk, yürütemedik" dediği öne sürüldü. Evirgen'in ardından Sarıkaya'nın adı "Şahmeran" dizisinde rol aldığı Burak Deniz ile anılmıştı. Hem Deniz hem de Sarıkaya, aşk iddialarını reddetmişti.

Güzel oyuncu Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

30 yaşındaki oyuncu son olarak yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyayı coşturdu. Şahmaran dizisiyle Netflix ekranlarına gelecek olan Serenay Sarıkaya yeni fotoğraflarıyla ortalığı yıktı.

Serenay Sarıkaya mini etekli pozlarıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın kısa sürede beğeni alan pozlarına yorum yağdı.

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Serenay Sarıkaya süper minisiyle hayran bıraktı!
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