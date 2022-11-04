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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Türk magandalara ders olsun: Eşini dövdü 1 milyon 200 bin Euro ceza aldı

CENGİZ PARLAYAN
Türk magandalara ders olsun: Eşini dövdü 1 milyon 200 bin Euro ceza aldı

Bir dönem Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nda oynayan Jerome Boateng, iki çocuğunun annesi Şirin Şenler’e attığı dayağın bedelini ağır ödedi. Boateng, 1.2 milyon Euro’luk rekor cezaya çarptırıldı

YARALAMA VE HAKARETTEN
Bu ceza bütün magandalar için ders niteliğinde! Futbolcu Jerome Boateng, iki çocuğunun Türk annesi Şirin Şenler'e attığı dayak yüzünden yargılandı. Münih Eyalet Mahkemesi, Boateng'e, kasten adam yaralama ve hakaretten 1.2 milyon Euro para cezası kesti. Bu ceza, günlüğü 10 bin Euro'dan 120 gün hapis cezası karşılığı verildi.



ŞİRİN'İ YUMRUKLADI
Boateng'in Karayip tatili sırasında aralarında bir kart oyunu nedeniyle çıkan tartışma sonrası Şirin Şenler'i yumrukladığı, başını ısırdığı, yere savurduğu ve hakaret ettiği belirtildi. Verilen bu rekor cezanın ardından akla eşleri ve sevgililerine şiddet uygulayıp ucuz kurtulan Ozan Güven, Sermiyan Midyat, şarkıcı Çağatay Akman ve Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir gibi isimler geldi.
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Türk magandalara ders olsun: Eşini dövdü 1 milyon 200 bin Euro ceza aldı
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