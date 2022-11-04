Usta oyuncu Tomris Çetinel’in evlat acısı! Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti...

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Melek Baykal, Baykal üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım.Mekanın cennet olsun"