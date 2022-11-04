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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:05 Son Güncelleme: 4.11.2022 15:14

Usta oyuncu Tomris Çetinel'in evlat acısı! Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti...

Usta oyuncu Tomris Çetinel’in evlat acısı! Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti...

Usta oyuncu Tomris Çetinel ile 2021 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. 26 Ekim'de beyin kanaması geçiren Nusret Çetinel, yaşamını yitirdi.

Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel ile Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi ise Melek Baykal, sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Melek Baykal, Baykal üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım.Mekanın cennet olsun"

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Usta oyuncu Tomris Çetinel'in evlat acısı! Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti...
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