‘Aşk değil sağlıklı yaşamak önemli’

Ece Sükan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sükan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da denize girmesiyle ilgili konuştu: "Ben biraz soğuk deniz severim. Hava 21 dereceydi ve güzeldi su ama sezonu kapattık, sandalyeyi ters çevirip geldik."Sükan, özel hayatıyla ilgili de "Bunlar hayatın organik ilerleyişinde olan şeyler, hiçbir zaman kesin bir şey söylemiyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Önemli olan kendi ayaklarının üzerinde durmak, sağlıkla, neşeyle yaşayabilmek" dedi.