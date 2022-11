Hayattaki en büyük şansım yol gösterenim Berkay

Popçu Berkay'ın influencer eşi Özlem Ada Şahin, Şamdan Plus dergisine özel bir çekim yapıp samimi açıklamalarda bulundu.■ Aslına bakarsanız benim için hayat son derece olması gerektiği gibi gidiyor. Sahip olduğum huzur, başarı, manevi doygunluk benim için sonsuz önemli ve yeterli. Bunun böyle olmasının sebebi ise, her şeyden ve herkesten önemli olan eşim ve çocuklarım.■ Influencer'lığı bir şeyleri birilerine göstermek, sosyal statümü yükseltmek ya da sosyal mecrada var olabilmek adına değil, sadece olması gerektiğine inandığım biçimde, severek yapıyorum. Bu samimiyet de herkese geçiyor.■ Ben evliliğimi yaptığımda 22, 23 yaşlarındaydım. Hayata karşı tecrübeli olduğumu bugün de dahil olmak üzere pek söyleyemem. Buradaki en büyük şansım, bir yol gösterenimin olması yani eşim Berkay. O günden bugüne şimdi dönüp bakınca hayatımdaki en büyük zenginliğim evlatlarım ve yuvam oldu.■ Etrafımızdaki insanlar tarafından beğenilmek, onaylanmak güzel duygular. Ama asıl güzel olan, insanların bizi olduğumuz gibi beğenmeleri. Özgürlük biraz da insanların bizi beğenmelerine duyduğumuz bağımlılıktan kurtulmak ve onların bizim hakkımızdaki düşüncelerini o kadar da umursamadan kendi benliğimize uygun bir şekilde davranmak demek. Ben işte o zaman 'Özlem' oluyorum.■ Ben çok şanslı bir kadınım, kalbimden geçen her şey olur.■ Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunuyum. Ama keşke gastronomi okusaydım dediğim oluyor ara ara... Mutfağı ve yemek yapmayı çok seviyorum. Bu resmen benim için terapi gibi. Zaten influencer olma başlangıcım çocuklarıma yaptığım yemekleri sosyal medyada paylaşmamla başladı.■ Yaşamı anlamlı kılan şey aşk ve sevgidir. Sevmek ve sevilmek dünyanın en güzel hissi olabilir. Benim için sevgi, karşındakine koşulsuz iyilik ve mutluluk vermek demek. Aşk ise bence aşırı sevgi ve bağlılıktır. Tanıştığımız günün ardından Berkay'ın bana ilk söylediği şey, "Ben ilişkimiz konusunda çok ciddiyim" olmuştu. Çok klişe olacak ama ilk günlerde bile ben uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz gibi hissetmiştim. Sanki o hayatımda hep varmış gibi... Ve sonra da zaten sekiz, dokuz ay içinde evlendik. 23 yaşımdaydım evlendiğimizde. Şimdi dönüp bakınca her an "iyi ki" diyorum.Berkay'la birbirimizin fikirlerine önem veririz. Örneğin, o gelir bana yeni şarkılarını dinletir, ben fikrimi söylerim ya da mesela sahnede hangi kostümü tercih edeceğini danışır. Ben ona gider projelerimi anlatırım. Her konuda birbirimizi tamamlıyoruz. Eşim her konuda beni destekler, fikirlerime önem verir, o sebeple kendimi çok şanslı görüyorum. Bazı projelerimi onunla ilk paylaştığımda mesela "Hemen yapmalısın" diye beni cesaretlendiren de oydu.■ Spor, hayatımın en önemli bir parçası. O kadar ki, sabah kalktığımda elimi yüzümü yıkamak gibi. Beslenme çok önemli ama yüzde 70 beslenme, yüzde 30 spor. Ne yersen osun. Ben de ara sıra kaçamaklar yapıyorum ama dengede tutmak işin sırrı. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Öğle yemeği sevmem, akşam yemeğimi yer, günü kapatırım. Sabahları güne taze zencefilli limonlu su ile başlarım veya taze kereviz suyu içerim.■ Kolay vazgeçmem, savaşçı bir yapım var. bilirim ki doğru zamanda, doğru yerde o istediğim şey hayırlısı ise olacaktır. Akrep burcuyum, çok mücadeleci ve mükemmeliyetçi biriyim.