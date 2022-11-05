İlk aşkım İspanyol’du

Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert İspanya'da dergiye kapak oldu. Süsen karakteri ile ülkemizde ve yurtdışında birçok hayranı olan Lizge Cömert ile dizide Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Yiğit Koçak birer hafta arayla Semena dergisine röportaj verdi.Dizi ve karakteriyle ilgili demeç veren güzel oyuncu Cömert "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise şu açıklamaları yaptı:"Barselona benim için çok özel bir şehirdir. 16 yaşımda babamın bir kongresi için Barselona'ya gitmiştim. Mimarisine, kültürüne aşık olmuştum. Çok keyif almıştım Barcelona'yı gezmekten. Bir de o gezide İspanyol bir kıza aşık olmuştum. İlk aşkım da bir İspanyoldur."Hayatında kimse olmadığını, kalbinin boş olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, "Kendinizi nasıl tarif edersiniz?" sorusuna, "Çalışkan, işkolik, ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren ve mutluluğun peşinde olan bir adamım. Zor bir yanım var. Yalnızlığı çok seviyorum. Bir çok problemim de bundan çıkıyor zaten. Bazen çabuk sinirlenebiliyorum. Bu sevmediğim bir özellik" diye yanıt verdi.Koçak, "Uluslararası bir aktör olmak en büyük hayallerimden biri. Sadece Türkiye'yle sınırlı kalmak istemiyorum. O yüzden İspanyolca öğrenip İngilizcemi de geliştirmeye çalışıyorum bu aralar" diyerek hedeflerini açıkladı.