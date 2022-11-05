‘İsteyen çıplak gezebilir’

Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Yakın zamanda yeni şarkı çıkaracak olan Avşar, yanındaki iki erkek arkadaşına parçalarını dinletti. Muhabirleri görünce hemen telefonunu kapatan şarkıcı, "Siz sonra dinleyeceksiniz" diye espri yaptı. Keyfi yerinde olan Avşar, konser takviminin yoğun olduğunu ve hazırlandığını belirtti. Sanatçı, Nükhet Duru'nun "Kadınlar tayt giymesin" açıklamasıyla ilgili "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" yorumunda bulundu.